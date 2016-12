Merkel, passeggiata per Ischia con il marito

14:04 - Continuano le vacanza in Italia per Angela Merkel. La cancelliera tedesca a Pasquetta si è concessa una passeggiata mattutina in compagnia del marito Joachim Sauer a Sant'Angelo d'Ischia, per le stradine che costeggiano i bagni termali. A Pasqua, invece, prima di prendere il traghetto da Pozzuoli, ha visitato le ville di Castellammare di Stabia. Poi ha pranzato in un ristorante tipico del porto stabiese gustando un piatto di spaghetti con le vongole.