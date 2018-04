Merkel-Macron-May: "Stop dazi Usa o l'Ue si difenderà"

Il presidente Usa Donald Trump ha imposto tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su quelle di alluminio, ma ha escluso la Ue dal provvedimento fino al primo maggio, riservandosi una decisione dopo quella data.



Nucleare, "ok ad accordo con l'Iran" - Questione Iran. Francia, Germania e Gran Bretagna sostengono l'accordo sul nucleare iraniano ritenendolo lo strumento migliore per impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. I tre leader sono d'accordo tuttavia anche ad emendare il testo dell'intesa, allargandolo alla questione dei missili iraniani, e non escludendo quindi "un nuovo accordo". Trump deve decidere entro il 12 maggio se ritirare o meno gli Stati Uniti dall'intesa.



Iran, Rohani a Macron: "Accordo sul nucleare non è negoziabile" - "L'accordo sul nucleare iraniano non è in alcun modo negoziabile". Lo ha detto il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, al suo omologo francese Emmanuel Macron, secondo quanto riporta il sito della presidenza iraniana. L'Iran "non accetterà alcuna restrizione che vada oltre i suoi impegni", ha aggiunto Rohani.