Merkel:apertura frontiere eccezione

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier ungherese Viktor Orban hanno concordato sul fatto che il passaggio dei migranti oltre i confini dell'Ungheria "è stata un'eccezione". Lo rende noto in un comunicato il portavoce del governo tedesco, Georg Streiter, che sottolinea come la decisione di aprire le frontiere sia stata presa in seguito alla situazione di emergenza.