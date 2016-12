Melania Trump, la candidata first lady a confronto con le precedenti

Melania Trump. La candidata first lady La modella dal forte accento slavo si è dimostrata da subito sicura di sé, dichiarando: "So chi sono e se un uomo non vuole stare con me o io non voglio stare con lui, allora arrivederci''. E non sarebbe la prima first lady a farsi notare e a rubare la scena al marito, anche se la sfida per Melania è davvero dura, considerando la forte personalità di Trump. Se il tycoon vincesse, la modella dovrebbe confrontarsi non solo col marito, ma anche con alcune precedenti first lady che hanno contribuito a decidere le sorti dell'America in molteplici occasioni.