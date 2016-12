Marsiglia, vogliono staccare la spina ma i genitori si oppongono: ora Marwa è sveglia

A causa dei gravi danni neurologici, i medici reputavano che la piccola non potesse mai più camminare, mangiare o respirare autonomamente. La famiglia algerina però non volle arrendersi e creò una petizione per tenere accese le macchine così fondamentali per la loro bambina. L'appello, lanciato anche online sulla pagina Facebook Jamais sans Marwa, raccolse più di 70mila firme riuscendo a convincere il tribunale ad estendere le cure.



Dopo dieci giorni dal prolungamento dei trattamenti Marwa si è svegliata: il padre ha condiviso un video della bambina con gli occhi aperti che reagisce alla voce del genitore. Ad un sito locale l'uomo avrebbe detto: "Il suo trattamento continua, vediamo i progressi ogni giorno e dandoci grande speranza. Quando parlo con lei, ascolta la mia voce, reagisce, a volte sorride".