Maiorca e Minorca, mini tsunami allaga spiagge e bar

Nella mattinata di lunedì un singolare fenomeno ha colpito le isole spagnole di Maiorca e Minorca: uno tsunami di dimensioni ridotte ha colpito le coste, allagando spiagge e bar sul lungomare causando non pochi danni ma per fortuna nessun ferito, perché non c'erano ancora molti turisti. A subire maggiormente lo tsunami è stata la località di Ciutadella, città portuale sulla costa occidentale di Minorca, ma sono state del tutto allagate anche le spiagge di Andratx, Alcùdia e Cala Millor. Le immagini registrate da alcuni turisti mostrano l'acqua allagare le strade e trascinare via qualunque cosa al loro passaggio. Questi mini tsunami sono causati da disturbi della pressione atmosferica dovuti, ad esempio, ai temporali.