Macron presidente, Merkel: "Una vittoria per l'Europa", Trump: "Congratulazioni"

Trump: "Non vedo l'ora di lavorare con lui!" - "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come prossimo presidente di Francia. Non vedo l'ora di lavorare con lui!". Così si è espresso su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Juncker: "Macron porti idee in dibattito su Ue" - Congratulazioni a Emmanuel Macron! Contento che i francesi abbiano scelto un avvenire europeo. Ora insieme per un'Europa più forte e più giusta". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker su Twitter. Nella lettera ufficiale di congratulazioni che Juncker ha inviato al neopresidente eletto si legge: "Mi rallegro che le idee che il neopresidente francese Emmanuel Macron "ha difeso" durante la sua campagna elettorale di un'Europa forte e progressista che protegge tutti i suoi cittadini sia quella che la Francia porterà sotto la sua presidenza nel dibattito sull'avvenire dell'Europa".



May: "Priorità comuni" - In un messaggio diffuso da Downing Street, la premier conservatrice britannica, impegnata per quella Brexit che Macron ha apertamente criticato, rivolge "congratulazioni cordiali" al neo presidente francese e si dice pronta a "lavorare insieme su una vasta gamma di priorità condivise".



Tusk: "Hanno scelto la liberta' non le fake news" - "Congratulazioni a Emmanuel Macron e ai francesi che hanno scelto la Libertà, l'Uguaglianza e la Fraternità e detto "no" alla tirannia delle fake news". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter dopo l'elezione di Emmanuel Macron all'Eliseo.



Hollande: "Bravo Macron, francesi con Europa" - "L' ampia vittoria di Emmanuel Macron dimostra che una grande maggioranza dei nostri concittadini ha voluto riunirsi intorno ai valori della Repubblica segnando il loro legame all'Unione europea e all'apertura della Francia nel mondo". Lo ha scritto in una nota il presidente uscente François Hollande, che ha chiamato il candidato di En Marche! per "congratularsi vivamente".



Trudeau: "Congratulazioni" - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, si congratula con Emmanuel Macron per la sua elezione a presidente francese, sottolineando la "relazione storica" tra Canada e Francia. "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il presidente eletto Macron negli anni a venire", ha scritto in una nota, sottolineando tra l'altro un lavoro comune "per promuovere la sicurezza internazionale" e per l'entrata in vigore dell'accordo commerciale di libero scambio Canada-Ue.