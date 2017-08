Londra, una bambina cristiana affidata a due famiglie musulmane: è polemica

Premesso che a cinque anni è difficile professare una qualsiasi religione, suscita scalpore la decisione dei servizi sociali inglesi di affidare una bambina nata e cresciuta in una famiglia cristiana a due famiglie musulmane praticanti. E' accaduto a Londra dove la piccola si è ritrovata in un ambiente in cui non si parla inglese, non si mangia carne di maiale e in cui le donne escono vestite con un velo integrale. La decisione presa contro il volere del genitori, ha scatenato un vespaio di polemiche.