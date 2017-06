Londra, un'italiana riconosce un killer: "Lo avevo denunciato, reclutava bambini al parco"

"Lo riconosco, è il pakistano che tentò di far diventare mio figlio musulmano, per questo lo avevo denunciato: cercava di reclutare al parco bambini per l'Isis". Resta senza parole l'italiana Erica Gasparri, da 14 anni a Barking, a East London, quando Scotland Yard le mostra la foto di uno tre attentatori di Borough Market a Londra. E' proprio quel vicino che due anni fa provò con i cioccolatini a far diventare uno dei tre figli musulmano. "Denunciai e da allora non ho avuto più notizie, nessuno mi ha più contattata; se lo avessero fatto, forse si sarebbe potuto prevenire l'attacco e si sarebbero salvate tante vite", è il suo rammarico.