Londra, Trump a colloquio con la regina Elisabetta per un'ora

Si è conclusa la parte ufficiale della visita in Gran Bretagna di Donald e Melania Trump, che hanno lasciato il castello di Windsor dopo essersi intrattenuti con la regina Elisabetta per 57 minuti, 17 in più rispetto al programma. La coppia andrà in Scozia, prima dell'ultima tappa del tour europeo del presidente americano: il vertice con il presidente russo, Vladimir Putin, lunedì 16 a Helsinki, in Finlandia.