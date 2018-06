Londra, paura in metro per un'esplosione alla stazione di Southgate

Paura a Londra per un'esplosione avvenuta nella stazione della metropolitana a Southgate. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco e la stazione è stata chiusa. Al momento non sono ancora state diffuse notizie ufficiali ma si parla di "un'esplosione di lieve entità" e non si ha notizia di feriti gravi. Gli inquirenti stanno tentando di capire le cause di quanto avvenuto.

La polizia ha definito il botto come "minore", come fosse di un mortaretto o qualcosa di simile. L'incidente ha causato numerosi ritardi nel traffico dei treni sotterranei, ma sembrerebbe non aver provocato feriti gravi. Si parla di alcuni contusi, probabilmente nel fuggi fuggi. Una persona è stata portata via in barella e altri passeggeri sono stati soccorsi sul posto.



La polizia parla di un "pacchetto sospetto" trovato nella stazione di Southgate. Le indagini sono in corso ma per il momento si escluderebbe la pista terroristica.