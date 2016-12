Londra, uomo armato di coltello terrorizza la City 1 di 56 LaPresse LaPresse Londra, uomo armato di coltello terrorizza la City E' un ragazzo di 19 anni la persona arrestata dalla polizia dopo avere aggredito alcuni passanti a Russul Square, nel centro di Londra, uccidendo una donna 2 di 56 LaPresse LaPresse Londra, uomo armato di coltello terrorizza la City E' un ragazzo di 19 anni la persona arrestata dalla polizia dopo avere aggredito alcuni passanti a Russul Square, nel centro di Londra, uccidendo una donna 3 di 56 LaPresse LaPresse Londra, uomo armato di coltello terrorizza la City E' un ragazzo di 19 anni la persona arrestata dalla polizia dopo avere aggredito alcuni passanti a Russul Square, nel centro di Londra, uccidendo una donna 4 di 56 LaPresse LaPresse Londra, uomo armato di coltello terrorizza la City E' un ragazzo di 19 anni la persona arrestata dalla polizia dopo avere Attacco isolato, vittime scelte a caso - Il numero due di Scotland Yard, Mark Rowley, ha precisato che secondo la polizia si è trattato di un "attacco isolato" e che le vittime sono state "scelte a caso". La vittima è stata soccorsa sul luogo del ferimento, ma è morta poco dopo. Le persone rimaste ferite hanno nazionalità americana, britannica, australiana e israeliana. Non sono in pericolo di vita.



Minacciava i passanti con un coltello - Secondo testimoni, il 19enne in possesso di un coltello insultava e minacciava i passanti a Russel Square. L'arresto è scattato alle 22.30. Uno degli agenti ha scaricato su di lui l'intero potenziale di un taser. Quindi sono stati chiamati rinforzi e la polizia ha presidiato l'area.



L'aggressore ha problemi psichici - Il killer, dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato dimesso e preso in custodia dalla polizia. "Gli elementi recentemente acquisiti suggeriscono che il disagio mentale sia un fattore significativo in quanto accaduto - precisano gli investigatori - ma in questa fase ogni ipotesi è ancora aperta sul movente".



Il sindaco invita i londinesi a restare "calmi e vigilanti" - Il sindaco della metropoli Sadiq Khan ha invitato tutti alla "calma e alla vigilanza". "Sono vicino ai familiari della donna uccisa e dei feriti", ha detto. "La nostra polizia sta concentrando tutti i suoi sforzi sulla sicurezza, che è la nostra priorità. Ora si sta cercando di stabilire con esattezza i motivi di questo attacco. Invito tutti i londinesi a comunicare qualsiasi sospetto alla polizia. Tutti noi abbiamo un ruolo di vitale importanza per la polizia e per aiutare le forze dell'ordine a fare in modo che Londra resti un luogo sicuro".