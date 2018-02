Lo schiaffo di questa ragazza a un soldato israeliano ha diviso il Medio Oriente

Ahed Tamimi è una diciassettenne palestinese di Nabi Salih, nel governatorato di Ramallah, divenuta recentemente il simbolo della resistenza palestinese in merito al conflitto con Israele. In un video girato il 15 dicembre 2017, divenuto subito virale, la ragazza insulta e colpisce con schiaffi e pugni un soldato israeliano di guardia nel cortile della sua casa: un gesto che pochi giorni dopo è costato ad Ahed l'arresto.



Non è il primo atto di ribellione della ragazza, che condivide le proteste della sua famiglia nei confronti dell'espansione israeliana e che dal 2012 porta avanti la sua battaglia con la convinzione che proteste mirate e organizzate porterebbero a un più ampio riconoscimento della lotta palestinese per l'autonomia. L'aggressione al soldato è uno dei dodici capi di accusa che pendono su di lei nel processo cominciato il 13 febbraio e tenuto da un tribunale militare israeliano. La popolazione si è più volte mossa in favore della liberazione di Ahed, un appello lanciato in questi giorni anche da Amnesty International.