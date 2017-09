Libia, raid Usa vicino Sirte: morti diversi militanti dell'Isis

Due raid di aerei Usa hanno provocato la morte di diversi militanti dell'Isis in Libia in questa prima parte di settimana. E' quanto si legge in una nota ufficiale del Comando statunitense in Africa, spiegando che il bombardamento è avvenuto a 161 km circa da Sirte e in tandem con il governo nazionale libico. I militanti del Califfato hanno in forza un esercito composta da almeno tre brigate dopo aver perso la roccaforte di Sirte l'anno scorso.