Libia: per Tripoli l'Italia è un "Paese amico", ma per Tobruk la nostra missione resta "un'aggressione"

Mentre il Parlamento di Tobruk ha bocciato l'accordo del premier Al Sarraj con Roma, il Consiglio di Stato libico di Tripoli ha espresso in una nota l'apprezzamento per la collaborazione con l'Italia, "Paese amico e fratello", nella lotta "contro l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani". E Mohammed Ammari, membro del Consiglio presidenziale, bolla come "opportunistiche e pubblicitarie" le critiche di Tobruk.