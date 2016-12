Libia, l'Isis conquista anche Harawa Rapiti 86 migranti eritrei cristiani

Gli uomini dell'Isis hanno conquistato in Libia anche Harawa, un villaggio strategico di circa 2.600 abitanti a 70 chilometri a est di Sirte, sulla strada costiera che porta ai terminal petroliferi. A riferirlo sono diverse fonti locali. Inoltre, sempre in Libia, i miliziani hanno rapito 86 migranti eritrei cristiani mentre erano in viaggio verso Tripoli. Tra i sequestrati figurano anche 12 donne e bambini.

"Daesh controlla totalmente Harawa", ha precisato una fonte sottolineando che, sebbene sia piccolo, il villaggio ha una "grandissima importanza strategica" in quanto sorge sull'unica strada che da ovest porta ai terminal petroliferi di As-Sidr e Ras Lanuf.



Oltre a Derna in Cirenaica, sul golfo della Sirte l'Isis già controlla l'omonimo capoluogo e Nawfaliyah, circa 70 chilometri di strada a est di Harawa. Già il mese scorso il villaggio era stato obiettivo di un'incursione dei jihadisti che poi avevano decapitato in pubblico due miliziani locali.



Eritrei cristiani rapiti dall'Isis - La direttrice della ong svedese Eritrean Initiative on Refugee Meron Estefanos, che ha parlato con alcuni migranti che sono riusciti a fuggire dai miliziani dell'Isis che volevano rapirli, ha riferito che i jihadisti hanno separato i cristiani dai migranti musulmani e hanno lasciato questi ultimi liberi. Secondo quanto dichiarato da Estefanos, i migranti sono stati sottoposti a una sorta di test sul Corano per provare chi era musulmano e chi no. Chi non ha saputo rispendere alle domande dei miliziani dell'Isis è stato portato via.