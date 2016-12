Libia, Ignazio Scaravilli libero: è atterrato a Roma

"Mi hanno trattato bene" - Ignazio Scaravilli è "stato trattato molto bene dalle autorità" di Tripoli nel periodo di tempo, dopo la sua liberazione, "necessario per le procedure di carattere amministrativo e le indagini in corso". Lo ha detto il capo dell'Unità di crisi della Farnesina Claudio Tafuri, appena atterrato a Ciampino insieme a Scaravilli, aggiungendo che anche nel periodo precedente "non ha subito particolari violenze, compatibilmente con la situazione, i momenti di difficoltà come prigioniero e il peso psicologico che questo comporta".



Il "braccio di ferro" diplomatico - Scaravilli sarebbe finito al centro di un braccio di ferro diplomatico tra Tripoli e Roma, con i miliziani che lo avrebbero trattenuto per avere il "pieno riconoscimento" da parte italiana delle autorità della capitale, dove sono al potere le milizie filo-islamiche di Fajr rivali del Parlamento di Tobruk, l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma l'ipotesi di una trattativa a sfondo politico non ha trovato conferme ufficiali, nè in Italia nè in Libia. Resta tuttavia il giallo sui motivi del "ritardato" rientro.