Libia, generale Haftar: "Pronto a liberare Tripoli, è inevitabile"

"Questa crisi di Tripoli deve finire al più presto, non possiamo stare in silenzio di fronte alla situazione attuale e la liberazione di Tripoli in base a un preciso piano militare è opzione inellutabile". Lo ha affermato il generale Khalifah Haftar, rivale del governo libico d'Accordo Nazionale riconosciuto dalla comunità internazionale, commentando i recenti scontri tra milizie nella capitale libica.