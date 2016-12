Libano, due kamikaze si fanno esplodere a Beirut: almeno 41 morti e 181 feriti

Le autorità locali hanno dichiarato che il bilancio è destinato a salire a causa della gravi condizioni di salute in cui versano numerosi feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i due kamikaze si sarebbero fatti esplodere a breve distanza l'uno dall'altro, nell'arco di qualche minuto.



Secondo le forze di sicurezza libanesi, gli attentatori si sarebbero avvicinati al luogo dell'attacco a piedi per evitare i controlli destinati agli automezzi. Nei pressi è presente anche un campo profughi palestinese. Dura la condanna da parte dell'ex premier libanese Saad Hariri: "Colpire i civili è da vigliacchi e non ha alcuna giustificazione".



Poco dopo l'attentato, l'Isis ha rivendicato con un comunicato la strage. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web.



Un attentatore: "Reclutati dall'Isis" - Un aspirante attentatore suicida, sopravvissuto ai due attacchi a Beirut, ha detto agli investigatori libanesi di essere stato reclutato dall'Isis. Lo riferisce una fonte della Sicurezza libanese alla Cnn. L'uomo, nativo di Tripoli, in Libano, è stato arrestato dopo i due attacchi suicidi: alla polizia ha detto di essere arrivato in Libano, insieme ad altri tre attentatori, dalla Siria due giorni fa.