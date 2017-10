Las Vegas, mistero su un biglietto lasciato in hotel dal killer

La donna misteriosa - Emerge qualche dettaglio in più sulla misteriosa donna vista con Paddock nei giorni prima del massacro. Si tratterebbe - come hanno dichiarato gli investigatori all’Abc News - di una prostituta, di cui ancora non è stato svelato il nome. Da stabilire se Paddock abbia avuto un complice. Gli inquirenti si dicono comunque "sicuri" che nella camera d'albergo il killer fosse solo.



Trovata una seconda vettura - Si è appreso inoltre che è stata ritrovata la seconda vettura che le autorità stavano cercando. Era in una casa di Paddock a Reno, nello Stato del Nevada. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una perquisizione da parte dell'Fbi. Non é chiaro se l'auto, una Hyundai Tucson rossa, appartenesse al killer. Tra gli sviluppi dell'inchiesta anche l'acquisto, un mese fa, da parte di Paddock di mille proiettili traccianti da un privato incontrato in una fiera di armi a Phoenix. Non si è appreso se l'assalitore abbia usato questo tipo di munizioni, che consentono di illuminare la traiettoria dei proiettili per aggiustare eventualmente il tiro.



Altre location - Gli investigatori stanno facendo accertamenti anche sui precedenti alloggi che Paddock sembra aver preso in considerazione per una strage analoga, prenotando delle camere d'albergo con vista su festival musicali: il "Life is beautiful" a Las Vegas, il Lollapalooza a Chicago e il Fenway Park a Boston.