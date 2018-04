Lanciato il satellite Sentinel-3B: controllerà salute degli Oceani

Il satellite europeo Sentinel-3B è partito dalla base di Plesetsk, in Siberia. Il satellite fa parte del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue. Sentinel-3B si unirà al suo gemello già in orbita, Sentinel-3A, entrambi costruiti dall'industria italiana con Thales Alenia Space, per monitorare temperatura, salinità e livello di ossigeno degli oceani, ma anche per controllare le coste e i ghiacci.