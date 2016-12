La Turchia: "Evitate i viaggi in Russia" Stop alla linea diretta tra forze armate

Resta altissima la tensione tra Mosca e Ankara dopo l'abbattimento del jet russo . Il ministero degli Esteri turco ha consigliato ai suoi concittadini di evitare i viaggi "non urgenti" in Russia. Lo riporta la stampa turca. Intanto, sempre in seguito a quanto accaduto, la Russia rende noto che è stata sospesa la "linea diretta" tra le forze armate dei due Paesi per evitare incidenti in Siria.

Da quanto ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, in un'intervista televisiva, inoltre, emerge come non vi siano accordi per la sospensione dei voli nella zona del confine turco-siriano.



Ankara: "Turchi in Russia presi di mira" - Numerosi cittadini turchi che vivono in Russia hanno denunciato alla loro ambasciata a Mosca di essere stati presi di mira in vario modo dalle autorità russe negli ultimi giorni. Lo fa sapere la stessa ambasciata, precisando di aver "inviato i dati al ministero degli Esteri russo e agli enti competenti" e di "attendersi delle spiegazioni e l'interruzione di tali pressioni".