La sorte di Charlie Gard: una disputa diplomatica fra Regno Unito e Usa

Per la famiglia, arrivare negli States permetterebbe di sottoporre Charlie alle cure sperimentali, mai testate su esseri umani. Un rischio secondo i medici del Great Ormond Hospital che hanno in cura Charlie da 9 mesi e che vedono come unica soluzione per lui una morte dignitosa. E' più ottimista il dottor Michio Hirano, che da New York è volato a Londra per visitare il bimbo, insieme a un medico italiano del Bambino Gesù di Roma e uno spagnolo. Si sono confrontati cinque ore e mezzo con i colleghi inglesi, sempre scettici, ed eseguito nuovi esami cerebrali, con esiti tenuti segreti.