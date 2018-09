La regina Paola del Belgio colpita da un ictus a Venezia

La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus nella notte tra martedì e mercoledì, mentre si trovava a Venezia. L'ex sovrana, secondo l'emittente pubblica belga Rtbf, sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio. Ancora non è chiara la gravità delle condizioni di salute dell'81enne moglie di re Alberto, sebbene secondo fonti del palazzo reale la situazione sia sotto controllo e la regina Paola non sia in pericolo di vita.