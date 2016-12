La Nato guarda a est: invitato Montenegro Mosca non ci sta e annuncia: "Reagiremo"

La Russia reagirà all'invito della Nato al Montenegro a diventare membro dell'Alleanza atlantica . "La continua espansione della Nato verso est, di certo, non può che portare ad azioni di risposta da parte russa per motivi di sicurezza", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. L'ok al Montenegro da parte della Nato renderebbe "impossibili molti programmi che prima erano realizzati con la Russia, anche di cooperazione tecnico-militare".

Per il presidente della Commissione Difesa del Senato russo, Viktor Ozerov, "il Montenegro oggi diventa per la Russia un Paese che è un membro potenziale della minaccia alla sua sicurezza".



Premier Montenegro: "Nostro ingresso cambia i giochi" - L'ingresso nella Nato del Montenegro "cambia i giochi" per il Paese spingendolo ulteriormente sulla via della democratizzazione ed è "un passo importante per la stabilità dei Balcani". Lo dice il premier montenegrino, Igor Luksic, affermando che l'ingresso del suo Paese nell'Alleanza Atlantica, oltre a rappresentare "un giorno storico", avrà "un impatto sui tutti i Paesi vicini, sia quelli che aspirano ad entrare nella Nato, sia quelli che ancora esitano".