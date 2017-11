La marina argentina: i segnali non provenivano dal sottomarino | "Avaria nelle batterie"

I segnali satellitari ricevuti nelle ultime 48 ore dalla marina militare argentina non provenivano dal "San Juan", il sommergibile con il quale sono stati persi i contatti radio da giovedì. I segnali, rilevati alle 10.52 e alle 15.42 di domenica, secondo l'Armada non erano stati inviati dal sottomarino, tanto che non sono stati agganciati dalle basi di comunicazione. Portavoce marina: "Sottomarino aveva comunicato un'avaria alle batterie".