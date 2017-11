Argentina, registrati segnali di aiuto dal sottomarino disperso

Sette tentativi di chiamate satellitari provenienti dal sottomarino argentino disperso nell'Atlantico sono state registrate tra le 10 del mattino di sabato e le 3 del pomeriggio. Lo rendono noto i media locali citando il Ministero della Difesa argentino. Al momento si sta lavorando per cercare di utilizzare i segnali per determinare la posizione del sottomarino disperso al largo della Patagonia .

Il "San Juan", con un equipaggio di 44 persone, era diretto a Mar del Plata da Ushuaia, dove aveva effettuato una serie di esercitazioni. Nel momento in cui il contatto radio è stato perso, il sottomarino si trovava nella zona del golfo San Jorge, tra Rio Gallegos e Puerto Deseado. Almeno 4 unità navali della Marina argentina sono impegnate nella ricerca, suopportate da due mezzi aerei della base aeronavale di Trelew.



Anche Papa Francesco ha voluto far arrivare ai familiari dell'equipaggio un messaggio di conforto. Il papa - si legge nel testo - esprime la sua preghiera fervente per i 44 componenti dell'equipaggio" del sottomarino Ara San Juan disperso e assicura "tutta la sua vicinanza ai familiari e alle autorità militari e civili del Paese in questi difficili momenti".



A bordo la prima donna ufficiale del Sudamerica - C'è anche la prima donna ufficiale del Sudamerica tra i 44 membri d'equipaggio del sottomarino argentino di cui da mercoledì si sono perse le tracce al largo delle coste nell'Atlantico meridionale. Eliana María Krawczyk, di 34 anni, è responsabile delle operazioni del sottomarino, una posizione che include il controllo delle armi e la manovra di ormeggio. Krawczyk si è laureata alla scuola navale e attualmente è la prima ufficiale subacquea in 71 anni di storia della Marina argentina.