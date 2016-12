La Clinton critica Arabia Saudita

Le esecuzioni in Arabia Saudita, compresa quella di un imam sciita, "pongono una questione seria che dobbiamo sollevare col governo saudita": lo afferma Hillary Clinton, sottolineando come ci sono governi con cui lavorano gli Stati Uniti che condividono gli stessi valori e altri con cui si condividono degli interessi. Per la candidata democratica alla Casa Bianca, quindi, anche i governi "amici" degli Usa non devono essere immuni da critiche.