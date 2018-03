La Bolivia con una bandiera lunga 200 km rivendica il suo accesso al mare

In Bolivia per provare a recuperare lo strategico e fondamentale accesso all'Oceano Pacifico, perduto durante la Guerra del Pacifico combattuta contro il Cile fra il 1879 e il 1884, ha realizzato una bandiera lunga duecento chilometri. È di stoffa blu e decorata con disegni nazionali boliviani. Un simbolo imponente e sontuoso, definita dal governo boliviano "la bandiera più grande del mondo", che si estende tra le città di La Paz e Oruro. Evo Morales, Presidente della Bolivia ha detto: “Tutti noi siamo parte del cambiamento, per voler recuperare l’uscita libera sull'Oceano Pacifico”.