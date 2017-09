L'uragano Irma raggiunge il sud della Florida | Oltre due milioni di persone senza elettricità

Il governatore Rick Scott, dopo giorni di moniti, appelli perentori e ordini di evacuazione da esodo epocale, si è detto pronto a dare il via alle operazioni di soccorso la cui entità resta imprevedibile.



Dopo il primo impatto a Cudjoe Key, il tragitto è cambiato e Irma ha virato a nord-ovest guardando ancora a Tampa e alla baia ma a tremare è stata la città di Naples, sul golfo del Messico, dove si è registrato il secondo impatto. Miami è stata in balia di venti a quasi 100 miglia orarie: quando le strade nel centro della città erano già come fiumi in piena, sono crollate due gru ma senza fare feriti e a West Palm Beach i frutti delle palme sono diventati proiettili mortali.



Prima dell'impatto si erano registrati almeno tre vittime. Un uomo è morto nella contea di Monroe, che comprende Key West, dopo aver perso il controllo del furgone che stava trasportando un generatore. Altre due persone sono morte in un incidente stradale nella contea di Hardee. Intanto è stato lanciato l'allarme anche ad Atlanta, in Georgia, che Irma al suo passaggio potrebbe colpire in veste di tempesta tropicale nelle prossime 36 ore, ed è la prima volta che un'emergenza di questo tipo viene segnalata per la città nello stato meridionale.



Oltre due milioni di persone senza luce - In Florida intanto sono oltre due milioni le persone rimaste senza elettricità, circa 127mila hanno trovato rifugio negli oltre 500 centri di accoglienza allestiti nello stato, mentre sono stati raccolti oltre tre milioni di litri di acqua, 67 camion sono stati riempiti con i pasti preparati da distribuire e sono stati recuperati 24mila tendoni.



Le autorità hanno chiesto al governo federale 11 milioni di pasti in più e altri milioni di litri di acqua. Il governatore della Florida, il repubblicano Rick Scott, fa sapere che di aver parlato con il presidente Donald Trump e che questi "ha fatto in modo che tutto ciò che è stato chiesto al governo federale sia stato dato".



Trump: "Presto in Florida" - Trump ha seguito tutti gli sviluppi da Camp David, dove ha ricevuto "un aggiornamento completo", ha fatto sapere la Casa Bianca. Ha anche sentito i governatori di Alabama, Georgia, South Carolina e Tennessee, tutti stati interessati dalle conseguenze del passaggio di Irma. "Andrò in Florida molto presto", ha detto rispondendo ai giornalisti di rientro a Washington.



Il livello dell'acqua sale rapidamente, uragano diretto a Tampa - Il National Hurricane Center americano ha segnalato un rapido aumento del livello dell'acqua in seguito alle forti piogge dopo il passaggio dell'uragano. In particolare, nella città di Naples sul Golfo del Messico, si è registrato un aumento di oltre due metri in 90 minuti. La perturbazione è adesso diretta verso Tampa e l'area di Tampa Bay.



Intanto Irma fa sentire i suoi effetti sul traffico aereo di mezzo mondo: 10.700 volti in quattro continenti sono stati cancellati, di cui 7.400 nella sola Florida riferisce la Cnbc. E il numero delle cancellazioni potrebbe ulteriormente crescere mentre Irma - anche se è previsto un indebolimento - si dirige verso Atlanta in Georgia, 'hub' della Delta Airlines ed uno degli aeroporti più trafficati del mondo.