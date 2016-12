L'Isis minaccia il presidente russo, Vladimir Putin , e chiede ai propri combattenti di portare la jihad in Russia . In un filmato, la cui autenticità non è però confermata, un uomo a viso coperto che guida un'auto nel deserto urla: "Ascolta Putin, verremo in Russia e vi uccideremo nelle vostre case. Oh fratelli, conducete la jihad e uccideteli e combatteteli".

Il filmato mostra quindi uomini armati che attaccano i veicoli e tende russe nel deserto. Il link del video potrebbe essere stato caricato su un account Telegram usato dai terroristi.



Recentemente Russia e Usa hanno iniziato a trattare per raggiungere un maggior livello di cooperazione contro l'Isis e altri gruppi terroristici a livello militare e di servizi segreti.



La risposta del Cremlino: "Non cambia la nostra politica" - "Minacce" come quelle contenute nel video dell'Isis contro la Russia "non possono influenzare in alcun modo la linea seguita dalla Russia e dal presidente Putin nella lotta al terrorismo, che continua in tutte le direzioni": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, precisando che il leader del Cremlino è stato avvertito del contenuto del filmato e le autorità trattano "con la dovuta attenzione queste pubblicazioni" che "sono prese in considerazione dai servizi speciali responsabili dell'attività antiterroristica e della sicurezza".