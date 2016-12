Iran al voto per il secondo turno delle elezioni parlamentari . In palio 68 decisivi seggi. Dalle urne, infatti, uscirà una maggioranza chiara. I due principali schieramenti in lizza sono i riformisti-moderati del presidente della Repubblica, Hassan Rohani, e i fondamentalisti-conservatori che fanno capo alla guida suprema, l'ayatollah Khamenei. Al primo turno i riformisti hanno conquistato 86 seggi su 290, i conservatori 67.

Venerdì si vota in quelle circoscrizioni dove nessun candidato aveva raggiunto il quorum minimo del 25% delle preferenze, soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri. Diciannove milioni di elettori dovranno quindi tornare alle urne e la loro scelta sarà determinante per chiarire se i riformisti avranno una maggioranza sicura in Parlamento a sostegno di Rohani oppure no.