L'asteroide Florence arriva nei nostri cieli, lo show il primo settembre

Lo spettacolo sarà garantito per gli appassionati, grazie alla forte luminosità del corpo celeste: un telescopio amatoriale permetterà di avvistarlo facilmente, grazie al diametro di notevoli dimensioni, ben 4,3 chilometri, e alla "piccola" distanza: solo 18 volte la lontananza tra la Terra e la Luna.



Dove guardare - Le condizioni per avvistarlo saranno ottimali a partire dalle 21,30 di giovedì sera, quando si dovrà guardare tra le costellazioni del Capricorno, Acquario, Delfino, Freccia e Cigno, come spiega Gianluca Masi, astrofisico e direttore del Vritualtelescope dell'osservatorio di Ceccano. Lo stesso che trasmetterà in diretta streaming il passaggio a distanza ravvicinata dell'asteroide. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati. L'asteroide è uno dei più grandi che si siano mai avvicinato al nostro Pianeta, senza però destare nessun allarme. E questo "incontro" è solo il primo: ad ottobre infatti, un altro asteroide, il 2012 TC4, "sfiorerà" la Terra.



La particolarià del 3122 Florence è la sua mole, come sottolinea Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio dei Near-Earth Object (CNEOS) della Nasa al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena: "Anche se molti asteroidi noti sono passati più vicino di quanto farà Florence, tutti sono di dimensioni minori. Florence è il più grande asteroide a passare così vicino al nostro pianeta, da quando è iniziato il programma della Nasa per rilevare e tracciare questi oggetti". Questo "incontro" offre quindi l'opportunità di studiarlo in modo più ravvicinato: Florence potrebbe infatti essere un ottimo bersaglio per le osservazioni fatte con i radar terrestri, che potrebbero mostrare le sue reali dimensioni.