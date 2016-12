Kouachi: in missione per Al Qaeda

18:31 - Cherif Kouachi, uno dei due fratelli responsabili della strage di Charlie Hebdo, uccisi durante un blitz nella fabbrica a Dammartin-en-Goële in cui si erano asserragliati, raggiunto telefonicamente in mattinata da BfmTv, avrebbe detto di essere "in missione per conto di Al Qaeda". Il sequestratore di Vincennes, Amedy Coulibaly, alla stessa emittente, avrebbe detto di far parte di Isis e di "essere sincronizzato" con i fratelli Kouachi.