Kosovo, ex premier Ramush Haradinaj arrestato in Francia

L'ex premier kosovaro ed ex leader guerrigliero dell'Uck Ramush Haradinaj è stato arrestato in Francia su mandato di cattura internazionale emesso della Serbia. La Serbia lo accusa di omicidio e di gravi crimini commessi in Kosovo nel 1998 e nel 1999. Il Tribunale penale del'Aia nel 2012 ha assolto Haradinaj, attuale presidente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, dalle accuse per crimini di guerra.