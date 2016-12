Kim Kardashian aggredita e rapinata in hotel a Parigi: rubati gioielli dal valore di 10 milioni di euro

Kim Kardashian è stata vittima di un sequestro a mano armata nella sua stanza d'albergo a Parigi ad opera di 5 uomini camuffati in abiti da agente di polizia. Sarebbe stata legata e rinchiusa in bagno. Secondo il suo staff, la star americana della tv "è fortemente scossa ma fisicamente incolume". Rubati preziosi dal valore di circa dieci milioni di euro. La Kardashian era nella capitale francese per partecipare alla settimana della moda.

Il marito, il musicista Kanye West, ha bruscamente interrotto un live che stava facendo a New York parlando al pubblico di "emergenze familiari". Il rapper subito è volato a Parigi.



Rubati gioielli per diversi milioni di euro - Alla star dei reality tv sono stati rubati un anello del valore di quattro milioni di euro e un cofanetto che conteneva gioielli per un valore di cinque milioni di euro.



Legata e rinchiusa in bagno - Kardashian è stata legata e rinchiusa nel bagno della sua stanza d'hotel, mentre gli uomini armati che hanno fatto irruzione le rubavano due telefoni cellulari e parecchi gioielli. Lo riferisce la radio Europe 1 precisando che l'aggressione è avvenuta verso le 2.30 del mattino. Cinque uomini armati hanno fatto irruzione nell'hotel Particulier dell'8/o arrondissement di Parigi. Hanno minacciato, armi in pugno, la guardia notturna e si sono fatti aprire la porta della stanza della star americana.