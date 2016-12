Kim Jong-un: "La Corea del Nord è una potenza nucleare responsabile"

La Corea del Nord è una "potenza nucleare responsabile" e non ha piani per l'uso degli "ordigni atomici a meno che la sua sovranità sia violata da forze ostili e aggressive con testate nucleari". Lo ha assicurato Kim Jong-un al congresso del Partito dei Lavoratori. Il leader ha detto che il Paese lavorerà alla non proliferazione degli armamenti e alla denuclearizzazione del mondo invitando gli Usa "a non alimentare la competizione intercoreana".