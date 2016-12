Kenya, turista italiano 66enne muore calpestato da un elefante

Un turista italiano di 66 anni, in vacanza con la moglie in Africa, è morto in Kenya calpestato da un elefante durante un safari. L'uomo, secondo quanto riferito dalla polizia, stava scattando una fotografia del pachiderma non lontano dalla sua tenda. L'incidente è avvenuto nel campo di Swara, nel parco nazionale Tsavo, vicino alla costa.