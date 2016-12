3 aprile 2015 Kenya, Save the Children: dal 2009 9.500 attacchi alle scuole in 70 Paesi "Dei 58 milioni di bambini che non possono andare a scuola, 28 milioni vivono in zone di conflitto", afferma Duncan Harvey, direttore dell'organizzazione nel Paese africano Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - Dal 2009 ci sono stati 9.500 attacchi terroristici nelle scuole di 70 Paesi e quello avvenuto in Kenya, all'Università di Garissa, è solo l'ultimo di una lunga serie che prende di mira i luoghi di studio e ricerca. "Dei 58 milioni di bambini che non possono andare a scuola, 28 milioni vivono in zone di conflitto", afferma Duncan Harvey, direttore di Save the Children in Kenya. "In Siria 3 milioni di bambini non hanno accesso alle scuole".

"L’anno scorso a Gaza 148 scuole sono state distrutte o danneggiate dal conflitto, in Afghanistan ci sono stati 73 attacchi alle scuole e in Nigeria 300 studentesse di Chibok sono ancora nelle mani di chi le ha rapite", ha aggiunto.



“Quando si attaccano le scuole, si nega ai bambini il diritto di essere protetti e poter studiare in un luogo sicuro. Il diritto all’educazione è tanto più fondamentale se vogliamo salvare intere generazioni di bambini colpiti dai conflitti o dalle violenze. Dobbiamo evitare con tutte le nostre forze che si ripeta quanto accaduto oggi in Kenya”, sottolinea Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia.