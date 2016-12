Juncker: "L'Europa attraversa una crisi esistenziale, i cittadini sono stufi di lotte interne"

Juncker ha quindi spiegato che se anche la situazione dei debiti resta alta, si sono ridotti e questo "dimostra che il Patto di stabilità ha avuto effetto, ma non deve diventare patto di flessibilità: deve diventare un patto applicato con flessibilità intelligente".



"Brexit? Ue non è a rischio, ma serve coerenza: si sia europeisti anche nei singoli Parlamenti" - Juncker ha poi affrontato il tema della Brexit. "Molti pensano che sia il principio di un collasso ma vogliamo dire che la Ue non è a rischio anche se siamo dispiaciuti per l'uscita del Regno Unito".



Juncker quindi lancia una stilettata ai governi: "Tenere un discorso europeista qui non è così difficile, ma tutti devono fare discorsi europeisti nei loro parlamenti nazionali. Dire sì con entusiasmo a Bruxelles e poi fare finta di non aver partecipato è il contrario di quello che definisco coerenza. Non dobbiamo più menare per il naso i cittadini europei. Li dobbiamo guardare negli occhi: sono stufi di lotte interne e menzogne. Si aspettano risultati e attuazione di quanto decisivo.



"Massimo impegno contro il terrorismo, registremo chi entra in Ue" - Ricordando gli attacchi terroristici subiti dall'Europa nel 2015 e 2016, Juncker sottolinea: "Un'Europa protettrice è un'Europa che si difende. E dobbiamo difenderci soprattutto contro il terrorismo, questa è la priorità assoluta. Dobbiamo mostrare ai terroristi che non hanno alcuna possibilità di colpire i nostri valori. La nostra tolleranza non può andare a scapito della nostra sicurezza".



Juncker ha quindi spiegato che entro novembre la Commissione proporrà un sistema europeo di informazione sui viaggi: "Ogni volta che uno entra in Ue sarà registrato, luogo, data e motivo dello spostamento", in modo che "questo nuovo sistema automatico ci dirà chi è autorizzato a viaggiare in Ue, prima che arrivi in Ue".



"Mogherini abbia posto al tavolo dei negoziati per la Siria" - Junker ha anche parlato del ruolo della Ue nello scacchiere internazionale. "Federica Mogherini la nostra vicepresidente ed alto rappresentante per la politica estera, sta facendo un lavoro straordinario" e può diventare "la vera ministra degli Esteri dell'Unione europea", per questo "le chiedo di sviluppare una strategia europea per la Siria e deve avere un posto al tavolo sull'avvenire della Siria".



"Raddoppio del piano di investimenti entro il 2020" - Il piano di investimenti ha generato 150 miliardi nello scorso anno, ma "dobbiamo fare di più" e quindi, ha detto Juncker, "propongo di raddoppiare la durata e la capacità finanziaria" dell'Efsi affinché "fornisca almeno 500 miliardi di euro entro il 2020 e 532 miliardi fino al 2022".