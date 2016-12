Jet russo, Putin: "Turchi servi degli Usa Provino ora a volare sopra la Siria"

Minacce ad Ankara: "Provino a volare sopra la Siria" - Il leader del Cremlino annuncia poi che a Russia ha sistemato il suo sistema di difesa aerea in Siria e avverte: "Provi ora la Turchia a volare nello spazio aereo siriano", sostenendo che prima dell'abbattimento del jet gli aerei turchi violavano sempre lo spazio aereo siriano.



"Dalla Turchia un gesto di ostilità" - Poi, Putin rincara la dose dicendo che "l'abbattimento del nostro jet è stato un atto ostile. Si fosse trattato di un incidente, come i turchi dicono, uno si sarebbe aspettato delle scuse: invece sono andati dalla Nato".



Facendo riferimento alla domanda di un giornalista poi, presidente russo ha affermato: "Lei mi ha chiesto se è possibile che una terza parte sia coinvolta nell'abbattimento del jet russo. Capisco la sua allusione. Noi non lo sappiamo. Ma se qualcuno nella leadership turca ha deciso di compiacere gli americani, io non se se quello che hanno fatto sia giusto o no. Io non so assolutamente se gli americani hanno bisogno di questo o no".



Siria, "sosteniamo gli Usa per la risoluzione Onu" - Putin ha poi assicurato che la Russia sostiene l'iniziativa degli Stati Uniti per la stesura di una risoluzione Onu sulla Siria, aggiungendo di essere soddisfatto e che, dopo aver studiato il progetto, forse anche il governo e le autorità siriane saranno d'accordo. "Non accetteremo mai - ha precisato - che qualcuno dall'esterno possa decidere chi deve governare. E' per noi un principio, deve decidere solo il popolo siriano chi lo deve governare". Inoltre, ha aggiunto, le operazioni militari russe in Siria continueranno finché sarà lanciato il processo politico per risolvere la crisi.



Campagna Usa, "Trump talentuoso" - Sugli Stati Uniti, Putin ha detto di essere pronto a collaborare chiunque sarà il successo di Obama, per poi spezzare una lancia a favore di Donald Trump, uno tra i candidati repubblicani. "E' una persona vivace e talentuosa, senza alcun dubbio - ha detto -. Non spetta a noi valutare i suoi vantaggi, ma è un leader assoluto della campagna presidenziale".



Casa Bianca: "Affermazioni di Putin assurde" - Le affermazioni di Putin secondo cui la Turchia e gli Stati Uniti hanno collaborato per abbattere il jet russo sono "assurde". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest.