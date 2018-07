Israele, Netanyahu: "A Putin dirò che Iran deve lasciare la Siria"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che in settimana andrà in Russia "per un'importante riunione con il presidente Vladimir Putin". Netanyahu ha spiegato che nell'incontro ribadirà che Israele "non tollera lo stabilirsi di una presenza militare iraniana e dei suoi sodali ovunque in Siria" e chiederà "che la Siria e il suo esercito si attengano in maniera stretta all'Accordo sulla Separazione delle Forze del 1974".