Israele: "In Siria 82mila combattenti sotto l'autorità dell'Iran"

"Stiamo rilasciando queste informazioni classificate - ha sottolineato Danon - perché per il mondo è vitale capire" che non si può far finta di nulla. Tanto più che "tra gli 82mila combattenti sotto l'autorità dell'Iran in Siria ci sono anche 9mila membri di Hezbollah e 10mila membri delle milizie sciite reclutate in tutto il Medio Oriente, inclusi Iraq, Afghanistan e Pakistan. E l'Iran comanda direttamente 60mila combattenti siriani locali".



Danon si è quindi chiesto perché Teheran continui a reclutare questi combattenti e perché stia gettando le basi per ospitarli a lungo termine. "La risposta - ha spiegato - è chiara: per destabilizzare ulteriormente la Siria e la nostra regione, per minacciare ulteriormente Israele, e per terrorizzare il mondo libero".