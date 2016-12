Islanda, in parlamento vincono le donne con il 48% dei seggi

Con un'affluenza dell'80%, considerata "bassa" dai media locali, le elezioni hanno segnato una svolta rosa all'interno del parlamento. Il 48% dei membri parlamentari sarà infatti costituito da donne: il Ministero degli Esteri islandese ha definito il proprio parlamento come "il più equo del mondo".



Il dato islandese è veramente sorprendente: per fare un confronto in Italia le donne in Parlamento costituiscono solo il 30%. In tutta Europa la presenza femminile risulta essere maggiore nei Paesi nordici: in Svezia le parlamentari rappresentano il 44% del totale mentre in Finlandia il 42%.



In Islanda le donne rappresentano una vera e propria forza politica: in precedenza dopo molte proteste in piazza da parte dell'elettorato femminile il governo si era attivato per sanare la differenza di stipendio tra uomini e donne entro il 2022.