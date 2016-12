13 gennaio 2015 Isis, shock in Rete: bambino "boia" giustizia due prigionieri degli jihadisti Ad anticipare il contenuto del filmato è stata Rita Katz, direttrice di Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Obama al Congresso: "Ora autorizzare l'uso della forza militare" Tweet google 0 Invia ad un amico

22:10 - L'Isis ha pubblicato in Rete un nuovo video nel quale un ragazzino di circa dieci anni, con la pistola in pugno, spara a due prigionieri. Ad anticipare il contenuto del filmato è stata Rita Katz, direttrice di Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web: "L'Isis ha raggiunto un nuovo livello di depravazione morale: usano un bambino per giustiziare i loro prigionieri", ha scritto.

Le vittime sono due kazaki accusati di essere "spie russe". Prima della loro uccisione i due confessano di essere due "agenti del Fsb", i servizi russi, reclutati per raccogliere informazioni sui jihadisti e soprattutto sui foreign fighter russi. Il filmato, di ottima qualità, mostra poi l'esecuzione, ad opera del bambino, dei due uomini inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena.



Obama a Congresso: autorizzare uso a forza militare - A poche ore dal video, non si è fatta attendere la risposta di Obama. Il presidente americano ha chiesto ai leader del Congresso di lavorare insieme ad un testo che autorizzi l'uso della forza militare contro i militanti dell'Isis. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando come questo "dimostrerebbe al mondo "come l'America sia unita" nella lotta ai jihadisti. Fino ad oggi i raid aerei americani su Iraq e Siria non hanno ricevuto alcuna approvazione dal Congresso.