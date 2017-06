Isis, Ong: 8 civili uccisi in Siria dai raid Usa, 2 sono minorenni

Almeno otto civili sono morti in Siria in un bombardamento degli aerei della coalizione internazionale a guida Usa contro l'Isis, nella provincia di Raqqa. Lo ha fatto sapere l'Osservatorio dei diritti umani, precisando che tra le vittime due sono minori. Secondo i dati dell'Ong, almeno 150 civili sono stati uccisi nell'area dai raid Usa nell'ultimo mese, 472 in tutto il Paese. Sale a 8.798 il numero di morti per i bombardamenti dal settembre 2014.