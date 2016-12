Nuovo appello dell'Isis ai lupi solitari, invitati ad entrare in azione in America e in Europa, Italia compresa, per attaccare "i miscredenti". Lo riferisce il Site, che riporta il messaggio jihadista intitolato "Come On Rise" e diffuso attraverso al-Thabaat, media vicino alla galassia dello Stato islamico. Tra i Paesi europei citati ci sono, oltre all'Italia, il Belgio, la Danimarca, la Francia e la Spagna.