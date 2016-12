Isis, nuove minacce alla Francia: pubblicato un video con il crollo della Torre Eiffel

In un nuovo video pubblicato in Rete l'Isis minaccia di colpire ancora la Francia. Nel filmato, intitolato "La Francia affonda", lo Stato islamico si rivolge ai "mujaheddin" e li invita a "far bruciare" il Paese, perché "i francesi devono sentire lo stesso dolore provato dai martiri dei bombardamenti crociati" in Iraq e Siria.