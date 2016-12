22 febbraio 2015 Isis, dubbi sull'autenticità del video della decapitazione di 21 cristiani copti in Libia Esperti di comunicazione ipotizzano la manipolazione delle drammatiche immagini che hanno portato all'intervento dell'Egitto. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:09 - Un gruppo di esperti di comunicazione e montaggio televisivo ha sollevato dubbi sull'autenticità del video che mostra la decapitazione da parte dell'Isis di 21 cristiani copti in Libia. Le drammatiche immagini, che hanno portato all'intervento egiziano, potrebbero essere state manipolate. Sarebbe infatti evidente un lavoro di post produzione, come dimostra l'altezza innaturale degli jihadisti ritratti nel video.

La speranza che non sia avvenuta alcuna esecuzione è tuttavia minima. Secondo gli esperti è invece possibile che non sia avvenuta in quella spiaggia ma che i terroristi abbiano utilizzato un "green screen" per replicare sullo sfondo le immagini della baia.



Tra i momenti del filmato che appaiono manipolati c'è, oltre all'eccessiva altezza dei boia, anche quello in cui il mare che si tinge di rosso dopo la decapitazione. Si tratterebbe di un effetto speciale confezionato ad arte per mezzo di un computer.



Non si tratta dei primi dubbi sorti in seguito alla pubblicazione del video. Già nei giorni scorsi, in Rete, molti si erano interrogati sull'autenticità del filmato.