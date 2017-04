Isis attacca Trump: "Gli Stati Uniti sono guidati da un idiota"

L'Isis torna a criticare gli Stati Uniti, una nazione "guidata da un idiota" ossia Donald Trump. Rivolgendosi alla prima nazione al mondo, il gruppo terroristico ha detto che "sei in bancarotta e i segni della tua caduta sono evidenti". Come riferiscono i media Usa, il portavoce dello Stato islamico Abi al-Hassan al-Muhajer ha aggiunto: "Non c'è prova migliore del fatto che tu sia guidata da un idiota che non sa cosa siano Siria, Iraq o Islam".